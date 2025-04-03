В челябинском фонде капремонта назначен первый заместитель гендиректора

В фонде «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» назначили первого заместителя генерального директора. Им стал бывший первый вице-мэр Копейска Николай Сазонов. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе фонда капремонта.

Николай Сазонов вступил в должность 3 апреля. С января 2022-го и до сегодняшнего дня он работал первым заместителем главы Копейска. В 2018-2021 годах Николай Сазонов также занимал должность заместителя министра культуры Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», генеральный директор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко сейчас находится в СИЗО. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

По версии следствия, в 2018 году, когда Виктор Тихоненко работал в фонде начальником центрального отдела службы технического заказчика, он получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. Следствие считает, что в обмен сотрудник фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов ограничивающее конкуренцию требование, что позволило организации выиграть торги и получить контракты.

Кроме того, следствие подозревает, что с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года Виктор Тихоненко, будучи уже гендиректором фонда, поручил подчиненным провести аукцион и ремонтные работы на крыше многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске. При этом были установлены заведомо невыполнимые условия по срокам, а стоимость контракта завышена. По версии следствия, Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу. Однако гендиректор фонда подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.