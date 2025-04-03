Искусство будущего: выставка «ART+»

В арт-пространстве Luminar открылась новая мультимедийная выставка «ART+: где искусство встречается с ИИ». Вернисаж погружает зрителя в контекст каждой эпохи, создавая единую атмосферу. Нейросеть переосмысливает искусство и дает возможность увидеть картины так, как, возможно, их ощущали сами художники. Шоу представлено в пяти залах, в которых демонстрируются произведения искусства различных эпох, включая готику, эпоху Возрождения, барокко, рококо, модерн и авангард. Выставка «ART+» исследует взаимодействие искусства и нейросетей. В зале «Мир» алгоритмы интерпретируют стили великих мастеров. «Аура» стирает границы между классикой и современностью. «Сфера» визуализирует будущее искусства, где технологии и творчество сливаются. В «Смыслах» можно увидеть работу нейросети изнутри. LED-тоннель «Портал» — граница между настоящим и будущим. Нейросеть выступает соавтором, а не заменой художника, добавляя неожиданный «плюс» в искусство.

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Нина Никифорова