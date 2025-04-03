Из Ростовской области в Китай за 4 дня экспортировали 27 тонн птицы

Из Ростовской области в Китай с 24 по 28 марта экспортировали более 63 т продукции местных птицеферм. Среди отправленных товаров — мясо птицы 27 т, субпродукты птицы 25 т и пухо-перовая смесь общим весом 11 т, сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все партии были тщательно проверены специалистами Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в лабораторных условиях.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на Дону выявили случаи поддельного оформления документов на мясо цыпленка бройлера и молоко. Причастные должностные лица были привлечены к ответственности за правонарушения.

Николай Аксенов