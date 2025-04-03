Житель Уфы не смог отменить штраф за дискредитацию ВС РФ
Уфимцу Булату Халикову, оштрафованному Кировским районным судом на 30 тыс. руб. за дискредитацию Вооруженных сил России, не удалось доказать отсутствие административного правонарушения в апелляционной инстанции. Защитник господина Халикова просил отменить принятое нижестоящим судом решение, однако Верховный суд Башкирии не нашел для этого оснований.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из решения суда, дело о правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ было возбуждено на основании протокола, составленного оперуполномоченным отдела полиции №9 по Уфе. Полиейский зафиксировал, что 17 ноября 2024 года окло 17:00 господин Халиков находился в общественном месте с агитационным материалом — плакатом с текстом, который публично демонстрировал проходящим мимо гражданам. Тем самым нарушитель «искажал и дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации».
Помимо протокола, нарушение подтверждено рапортом этого же полицейского, заявлением некоего гражданина и объяснениями свидетелей, а также фотографиями, плакатом и другими представленными доказательствами, указал суд.