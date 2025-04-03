Курский суд вынес приговор за кражу военной продукции

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении приговора за кражу изделий военного назначения (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Бывшие сотрудники местного предприятия Александр Воробьев и Роман Сидоркин получили восемь лет общего режима и 23 года строгого режима соответственно со штрафами в 950 тыс. руб. и 1,3 млн руб.

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Уголовное дело было возбуждено на основании материалов управления ФСБ по региону. Как установлено в суде, руководитель отдела курского предприятия Александр Воробьев по предварительному сговору с бывшим сотрудником Романом Сидоркиным похищали с предприятия изделия военного назначения для последующей реализации на территории иностранного государства. С осужденных солидарно взыскано около 5 млн руб.

Внушительный срок для Романа Сидоркина объясняется тем, что в 2023 году Ленинский райсуд Курска признал его виновным в государственной измене в пользу Украины (ст. 275 УК РФ) и попытку подрыва критической инфраструктуры в приграничных областях России (ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ). Тогда он получил 17 лет колонии строгого режима, а его бывшая жена Татьяна — 13 лет. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Осужденные безуспешно обжаловали приговор.

Владимир Зоркий