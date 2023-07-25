Курский облсуд вынес приговор за государственную измену и попытку диверсии

Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области сообщила о вынесении приговора супругам Сидоркиным по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и приготовлении к совершению взрыва на объекте инфраструктуры (ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

50-летний мужчина признан Курский областным судом виновным также в хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Ему назначено 17 лет колонии с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующих — в колонии строгого режима. Кроме того мужчина приговорен к штрафу в 450 тыс. руб. и ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Его 41-летняя супруга получила 13 лет колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб. с ограничением свободы на год.

Суть уголовного дела не раскрывается, его расследованием занималось управление ФСБ по Курской области. Известно, что оно рассматривалось в закрытом режиме с конца мая.

Сергей Толмачев

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