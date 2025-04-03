Песков прокомментировал участие компаний из США на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о том, что ПМЭФ в 2025 году может стать самым представительным за несколько лет. Ранее стало известно, что в форуме намерены участвовать американские компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Зарубежные компании Европы и США и так проявляли интерес в прошлые годы. По понятным причинам они не очень хотят публичить свое участие, но заинтересованность целого ряда компаний не прекращала. Возможно сейчас новые компании проявляют интерес. Их всех приветствуют на форуме»,— пояснил господин Песков.

Представитель Кремля также отметил, что ПМЭФ открыт именно «для тех, кто интересуется экономическим взаимодействием».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Ранее советник президента РФ, секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отмечал, что, несмотря на снижение присутствия американских компаний, производители из США по-прежнему намерены принять участие в форуме.