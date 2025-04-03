Пансионат «Восток» в районе Туапсе сдадут в аренду с апреля 2025 года

ПАО РКК «Энергия» планирует сдать в аренду пансионат санаторного типа «Восток», расположенный на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Информация о предстоящих торгах размещена на электронной площадке «РТС-тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект находится между селом Лермонтово и микрорайоном Широкая Щель в Туапсинском районе. Вместе с имуществом арендатору предоставят земельный участок площадью около 60,5 тыс. кв. м.

В настоящее время пансионат находится на временной консервации, однако, по сообщению владельца, его можно быстро запустить в эксплуатацию. Ранее объект функционировал с мая по октябрь, но способен работать круглогодично.

Пансионат ориентирован на семейный и детский оздоровительный отдых. Комплекс включает шесть корпусов со 164 номерами, способными одновременно разместить более 400 человек. Для организации детского лагеря возможно проведение четырех смен по 200 детей в каждой.

Начальная стоимость лота составляет около 8,1 млн руб. Прием заявок на участие продлится до 25 апреля 2025 года, сами торги пройдут 30 апреля на платформе «РТС-тендер».

Вячеслав Рыжков