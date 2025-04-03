Спикер Думы Ставрополья поддержал ужесточение мер за осквернение мемориалов

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань поддержал инициативу Министерства юстиции России об ужесточении уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений и памятников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

В Ставропольском крае 28 март произошел инцидент, когда женщина написала оскорбления на фотографиях захоронений участников специальной военной операции. Николай Великдань отметил, что такие действия воспринимаются обществом как надругательство над памятными местами.

«Особенно остро это ощущается, когда речь идет о мемориалах, посвященных погибшим участникам СВО. Это совсем свежая рана, которая болит и еще долго не затянется. Никто не имеет права осквернять память о людях, которые пожертвовали жизнью ради мира и свободы»,— отметил председатель краевой Думы.

Ставропольские депутаты намерены внести изменения в региональное законодательство для усиления мер по защите мемориальных объектов.

Николай Аксенов