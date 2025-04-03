«Автостат»: машины с пробегом подешевеют на 10% из-за снижения спроса

Автомобили с пробегом подешевеют из-за снижения спроса, сообщил агентству «Автостат» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его словам, цены постепенно снизятся на 5–10% в зависимости от сегмента и региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков отметил, что серьезным снижение цен не будет. «Величину снижения на данный момент сложно прогнозировать, но можно с уверенностью сказать, что она не будет значительной по причине низкого наполнения сегментов предложением»,— сказал он «Автостату».

По данным «Авто.ру Бизнес», в феврале подержанные машины в автосалонах подорожали на 8%, до чуть более 2,1 млн руб. Частные продавцы предлагают легковые машины в среднем за 1,3 млн руб. При этом и предложение автомобилей на рынке увеличилось, на сайтах объявлений сразу на 10%.

Почему дешевеют подержанные машины — читайте в материале «Ъ».