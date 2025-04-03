Выступавшего против СВО приморского депутата лишают мандата за прогулы

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморского края 3 апреля запустил процедуру досрочного прекращения полномочий внефракционного депутата Геннадия Шульги. С 31 июля по 11 декабря 2024 года парламентарий без уважительных причин пропустил шесть заседаний комитета по социальной политике и защите прав граждан, членом которого является.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Шульга известен тем, что в мае 2022 года подписал обращение «группы депутатов» к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить специальную военную операцию (СВО). После этого его исключили из фракции КПРФ.

Согласно закону «О статусе депутата законодательного собрания Приморского края», систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин влечет досрочное прекращение полномочий. Глава регламентного комитета Всеволод Романов пояснил «Ъ», что вопрос о лишении господина Шульги мандата теперь будет рассмотрен комитетом по социальной политике, а затем вынесен на заседание заксобрания. Не исключено, что это произойдет уже в апреле.

Геннадий Шульга настаивает, что не принимал участия в работе социального комитета по уважительным причинам. Он представил документы, согласно которым часть заседаний пропустил из-за плохого самочувствия, часть — из-за отпуска и командировки в Таиланд. Однако правовое управление заксобрания не посчитало их обоснованными.

Алексей Чернышев, Владивосток