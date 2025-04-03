Росприроднадзор: «Яроблводоканал» скрывал сбросы сточных вод в Волгу
Росприроднадзор выявил 21 нарушение обязательных требований природоохранного законодательств в работе Ярославского областного водоканала в Мышкине. Об этом сообщили в Верхне-Волжском межрегиональном управлении ведомства.
Фото: Росприроднадзор
Напомним, в январе 2025 года трубу с текущей из нее черной жидкостью сняли на видео местные жители после обмеления Волги. После этого специалисты Росприроднадзора выехали на место, взяли пробы воды и выявили в стоках превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в сотни раз. Это послужило основанием для внеплановой проверки ГП ЯО «Яроблводоканал».
«По итогам проверки установлено, что Ярославский областной водоканал осуществляет сброс сточной воды в Волгу с многократным превышением нормативов ПДК по 10 загрязняющим веществам. Зафиксированы превышения взвешенных веществ, азота аммонийного, железа, марганца, цинка, нефтепродуктов»,— сообщили в Росприроднадзоре.
Также специалисты ведомства установили, что долгие годы оборудование на очистных не обновлялось, а канализационные стоки поступают в Волгу, минуя систему очистки. Это признавали и власти, готовится проектно-сметная документация.
«В рамках внеплановой проверки специалисты Службы зафиксировали — для сокрытия фактов сброса с превышениями предприятие на 12 метров увеличило выпускную трубу и поменяло координаты точки сброса»,— дополнили в ведомстве.
Предприятию направили предписание об устранении выявленных нарушений. Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный Волге. Виновных в нарушениях привлекут к административной ответственности.