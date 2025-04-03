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Пресс-секретарь Сергея Безрукова разъяснила ситуацию с пойманной на Дону щукой

Народный артист России Сергей Безруков не нарушал рыболовного запрета во время отдыха на одном из водоемов Ростовской области. Пресс-секретарь актера Лиана Хусаинова сообщила, что рыбалка проходила до введения ограничений.

Фото: пресс-служба Сергея Безрукова

Фото: пресс-служба Сергея Безрукова

В социальных сетях появилась фотография Сергея Безрукова с пойманной щукой. Под снимком было указано: «Ростов между спектаклями порадовал». Однако пользователи обратили внимание, что в Ростовской области с 1 апреля действует нерестовый запрет, а вылов щуки ограничен с 15 января по 15 апреля.

«Рыбалка была спортивной, проходила в одном из частных прудовых хозяйств, расположенных в Ростовской области, и не нарушала никаких законов»,— уточнил Лиана Хусаинова.

Николай Аксенов

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