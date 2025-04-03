В Ставрополе кибердружинники выявили 125 наркосайтов

В Ставрополе за первый квартал 2025 года кибердружинники обнаружили 125 подозрительных ссылок, из которых 80 содержат призывы к потреблению, изготовлению и распространению наркотиков. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом квартале 2024 года было выявлено 45 таких ресурсов, а за весь год — 170.

«Ставрополь продолжает оставаться молодежной столицей края, в городе свыше 155 тыс. молодых людей от 14 до 35 лет. Поэтому общая наркоситуация по краю крайне актуальна для города. Наша комплексная профилактическая работа усилилась. В прошлом году к нашей работе по выявлению сайтов присоединились студенты из 16 образовательных организаций города»,— рассказали в мэрии.

Все найденные материалы кибердружинники передают в правоохранительные органы. В 2024 году специалисты заблокировали 130 сайтов с подозрительной и опасной информацией. Борьба с распространением угрожающей здоровью информации ведется во всех муниципалитетах региона.

Николай Аксенов