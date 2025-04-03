Управляющая компания ликвидировала строительную свалку на 26-й линии в Ростове

Свалка строительных отходов на придомовой территории новостройки по улице 26-я линия, 35/2 ликвидирована силами ООО УК «Ростовские кварталы». Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Строительные отходы не входят в категорию твердых и крупногабаритных коммунальных отходов, поэтому их вывоз не включен в тариф регионального оператора. Собственники обязаны самостоятельно транспортировать такие отходы на специализированные площадки утилизации либо заказывать данную услугу у профильных организаций.

По сведениям администрации Пролетарского района, на встрече представителей районных властей с управляющей компанией было решено провести повторное собрание жильцов дома. На нем обсудят включение платы за вывоз строительных отходов в тариф на содержание общедомового имущества на время ремонтных работ в квартирах.

Тат Гаспарян