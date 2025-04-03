Экс-замполпреда УрФО Виктор Басаргин отправился на пенсию

Бывший руководитель фонда имущества Свердловской области и экс-заместитель полпреда Уральского Федерального округа (УрФО) Виктор Басаргин вышел на пенсию. В последние годы он возглавлял Ространснадзор РФ — распоряжение об освобождении от должности подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Басаргин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Виктор Басаргин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта временно возложено на заместителя руководителя этой службы Виктора Гулина.

Виктор Басаргин родился в Асбесте (Свердловская область), окончил Асбестовский горный техникум, Свердловский горный институт и Уральский социально-политический институт. Работал на комбинате «Ураласбест», через несколько лет стал секретарем Свердловского обкома ВЛКСМ. В 1996-2000 годах возглавлял Фонд имущества Свердловской области, в 2000-2008 годах работал в аппарате полпредства УрФО, а с 2008 по 2012 год был назначен на пост министра регионального развития РФ. В мае 2012 года стал губернатором Пермского края, после подачи в отставку в 2017 году возглавил Ространснадзор.

Ирина Пичурина