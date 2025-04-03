Захарова: Россия не поддастся на провокации ВСУ и продолжит соблюдать мораторий

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не поддастся на провокации на фоне продолжения ударов ВСУ по энергообъектам РФ. По ее словам, ответственность за возможный ответ будет лежать на Украине и Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую (Украину.— "Ъ") и их кураторов»,— подчеркнула госпожа Захарова на брифинге МИДа.

Представитель МИДа также отметила, что Украина, несмотря на возобновившийся диалог между Россией и США, не снижает интенсивности ударов по гражданским и другим объектам на территории РФ. По ее словам, число покушений на гражданское население России не уменьшается.

18 марта президент РФ Владимир Путин после беседы с американским коллегой Дональдом Трампом согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам Украины. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта. 1 апреля Россия передала США список энергообъектов, атакованных Украиной за последние дни.

О позиции США — в публикации «Ъ» «Трамп или пропал».