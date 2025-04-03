Суд наказал жительницу Ртищево за неуплату алиментов

В Ртищево Саратовской области суд признал 42-летнюю местную жительницу виновной по уголовному делу о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантка полностью признала вину. Она получила полгода принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Как выяснилось, фигурантка в период с 1 ноября 2024 года по 14 января 2025 года в нарушение судебного решения не уплачивала без уважительных причин средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Сумма образовавшейся у жительницы Ртищево задолженности превысила 60 тыс. руб.

Павел Фролов