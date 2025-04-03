Двое детей полутора и трех лет погибли при пожаре в Красноярске

В Красноярске двое мальчиков 1,5 и трех лет погибли при пожаре. Инцидент произошел в квартире на ул. Гастелло. «Прибывшие на место медики попытались реанимировать детей, однако спасти их не удалось»,— сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, возгорание произошло, когда мать детей отлучилась в магазин. СУ СКР региона возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки на потолке.

Александра Стрелкова