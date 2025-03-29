Поставщик японских навигационных систем открыл в Петербурге новый бизнес

Владелец петербургской компании «Еврус» Игорь Цуриков учредил компанию «Морские беспилотные системы», которая будет обеспечивать электроникой морские БПЛА, сообщает «Деловой Петербург». Организацию зарегистрировали в начале февраля, господин Цуриков является единственным владельцем и гендиректором компании.

Эксперты рынка сходятся во мнении, что «Морские беспилотные системы» будут заниматься тем же, чем и «Еврус». Это поставки, монтаж и обслуживание навигационных систем японской корпорации Furuno. В качестве основного вида деятельности компании указана консультативная деятельность и работы в области компьютерных технологий. Другие подробности не приводятся.

Сам Цуриков в беседе с изданием подчеркнул, что «Еврус» на сегодня является официальным представителем Furuno в России. От дальнейших комментариев он отказался.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что первый в мире вертопорт начали тестировать на площадке «Радар ММС» в Петербурге. Эта автоматизированная станция для зарядки батарей и запуска БПЛА вертолетного типа не имеет аналогов в мире.

Андрей Маркелов