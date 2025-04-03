Ярославский художественный музей изменил правила онлайн-покупки билетов

Ярославский художественный музей (ЯХМ) изменил правила покупки и возврата электронных билетов. Об этом сообщается в соцсетях ЯХМ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новые правила действуют с 1 апреля. Теперь на онлайн-билете указана дата или время посещения музея, при этом посещение в другую дату невозможно. В случае полной занятости музей вправе приостановить продажу онлайн-билетов на мероприятия и сборные экскурсии.

На сайте можно купить льготные билеты, при посещении музея в этом случае придется предъявить документ, подтверждающий льготу. Без документа льготный билет недействителен. Возврат билетов, купленных на сайте, осуществляется не в музее, а через билетного оператора. В Ярославском художественном музее «Ъ-Ярославль» объяснили причину изменений.

«Сменили билетного оператора для онлайн-продаж, так как своя система работала некорректно. Сейчас появилась возможность продавать на определенную дату, ограничивать количество проданных билетов, продавать льготные билеты. Поэтому и изменили правила, раньше таких возможностей не было»,— пояснила заведующая информационно-издательским отделом ЯХМ Екатерина Болотова.

Алла Чижова