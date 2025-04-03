Прокуратура добилась отмены кредита, который пенсионерка оформила после общения с телефонными жуликами

Прокуратура Цимлянского района провела проверку по жалобе пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Как сообщает надзорное ведомство, в 2022 году злоумышленники, представившиеся сотрудниками банка, убедили местную жительницу оформить кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет». В результате мошенники завладели 150 тыс. руб. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В защиту прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Судом требования прокурора удовлетворены.

Название банка, выдавшего спорный кредит, прокуратура не афиширует.

Сергей Иванов