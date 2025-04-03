Двое посетителей P. Love заразились сальмонеллезом: ресторан закрыт на месяц
В Казани решением суда на 30 суток закрыт ресторан P. Love, находящийся по адресу: ул. Р. Зорге, 66, после того, как у двух его посетителей был выявлен случай сальмонеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
В Казани суд на 30 суток закрыл ресторан из-за сальмонеллеза у двух посетителей
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В результате проверки обнаружилось, что:
- помещения не соответствовали гигиеническим нормам;
- не было защиты от грызунов;
- использовались продукты с истекшим сроком годности и без маркировки;
- продукты хранились с нарушением условий;
- при готовке блюд не соблюдался технологический процесс;
- не хватало нужного оборудования и производственных цехов для работы.
В результате проверки из оборота изъяли 7 партий пищевой продукции общим весом 38,5 кг. Анализ проб показал наличие кишечной палочки в готовом блюде (салат «Цезарь»).
У пострадавших посетителей подтвержден диагноз: сальмонеллезный энтерит.
Ранее сообщалось, что кафе быстрого питания в Казани было закрыто на 30 суток после того, как у одного из посетителей была выявлена кишечная инфекция.