В Челябинской области будут судить обвиняемого в поджоге дачной постройки

Мировому судье в Челябинской области направлено уголовное дело в отношении жителя Копейска, обвиняемого в поджоге дачной постройки в садовом товариществе «Птицевод-1». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Пожар произошел в 2024 году. В ходе расследования подозреваемым стал гражданин, который занимался сварочными работами вблизи строящегося дачного дома. Из-за искр от аппарата загорелся укрывной материал крыши здания. Огонь быстро распространился по всему дому.

Обвинение предъявлено по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).