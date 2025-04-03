В Челябинске осужден еще один служащий за разглашение гостайны

Челябинский областной суд признал сотрудника правоприменительного органа региона виновным в разглашении сведений, составляющих государственную тайну (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Ему назначено наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с запретом занимать государственные должности в течение года, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что служащий, имея оформленный допуск к государственной тайне, приняв на себя обязательства о ее неразглашении, в январе 2024 года разгласил секретные сведения, доверенные ему по службе.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган УФСБ. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте вступил в силу приговор по аналогичному делу. За разглашение гостайны в 2022 года сотрудник правоохранительных органов был осужден на 1,5 года условного с испытательным сроком три года.