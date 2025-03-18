Служащий в Челябинской области получил условный срок за разглашение гостайны

В Челябинской области вступил в силу приговор сотруднику правоприменительного органа, осужденного за разглашение государственной тайны. Суд назначил ему один год и шесть месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Кроме того, подсудимому в течение двух лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Челябинской области.

Приговор был вынесен Челябинским областным судом по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Уголовное дело возбудили и расследовали сотрудники регионального УФСБ России. Установлено, что госслужащий разгласил секретные сведения, полученные на работе, в ноябре 2022 года.