Жительницу Агидели приговорили к трем годам условно за взятку сотруднику ГИБДД

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Агидели, признанной виновной в даче взятки должностному лицу через посредника (ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере трехкратной суммы взятки.

Установлено, что фигурантка уголовного дела через посредника передала сотруднику госавтоинспекции 60 тыс. руб. за помощь в получении водительских прав без фактической сдачи экзамена. Подсудимая признала вину.

Материалы дела в отношении посредника и взяткополучателя выделены в отдельное производство.

Прокуратура обратилась в суд с иском об аннулировании выданного фигурантке уголовного дела водительского удостоверения.

Майя Иванова