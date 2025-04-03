Набиуллина выступила за увеличение штрафов за навязывание финуслуг

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила за увеличение штрафов для кредитных организаций за навязывание финансовых услуг. Об этом она заявила на заседании Госдумы по рассмотрению отчета ЦБ за 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Чего нам не хватает? Нам явно не хватает более высоких штрафов для банков за нарушение прав потребителей. На наш взгляд, их нужно повышать. Конечно, ключевой для нас является работа с культурой банков, но усиление материальной ответственности — это сильный сдерживающий фактор для недобросовестного поведения»,— сказала госпожа Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что благодаря изменениям в законах в прошлом году проблема стала менее острой — жалобы на навязывание платных услуг снизились почти вдвое.

1 апреля депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, направленный на защиту россиян от навязывания дополнительных услуг. Согласно нововведению, продажа дополнительных товаров, услуг и работ разрешается только за отдельную плату и с согласия потребителя.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Покупателей оградят от дополнительных трат».