В центре Воронежа ограничат парковку из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода в память о патриархе Тихоне в центре Воронежа ограничат парковку. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благовещенский собор в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Благовещенский собор в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 23:50 5 апреля до 17:00 6 апреля будет запрещено оставлять свои автомобили на улицах Плехановской (от ВГУ до Никитинской) и Фридриха Энгельса (от Кольцовской до Феоктистова).

Крестный ход начнется с молебна у мемориального креста у главного корпуса ВГУ в 15:45. В 16:00 стартует шествие, в 16:45 верующие прибудут в Благовещенский собор. На 17:00 запланировано всенощное бдение в соборе, которое возглавит митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.

Алина Морозова