Фермер со Ставрополья погасил долг по зарплате 1,7 млн рублей

Глава сельскохозяйственного производственного кооператива в Ставропольском крае выплатил долг по зарплате 88 работникам в сумме 1,7 млн руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Директор не выплачивал своим сотрудникам зарплату с января 2025 года. После вмешательства прокуратуры он погасил долг в полном объеме. Работники получили также компенсацию за задержку зарплаты. За нарушение трудового законодательства фермера оштрафовали на 30 тыс. руб.

Евгения Перцева