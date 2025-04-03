Фермер со Ставрополья погасил долг по зарплате 1,7 млн рублей
Глава сельскохозяйственного производственного кооператива в Ставропольском крае выплатил долг по зарплате 88 работникам в сумме 1,7 млн руб. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Директор не выплачивал своим сотрудникам зарплату с января 2025 года. После вмешательства прокуратуры он погасил долг в полном объеме. Работники получили также компенсацию за задержку зарплаты. За нарушение трудового законодательства фермера оштрафовали на 30 тыс. руб.