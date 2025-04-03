Курский завод ГК «Нева милк» ушел в убытки по итогам 2024 года

Курское ООО «Город сыра», входящее в петербургскую ГК «Нева милк», завершило 2024 год с чистым убытком в 277 млн руб. 2023 год компания отработала с чистой прибылью в 17 млн руб. Это следует из ее бухгалтерской отчетности. Выручка за год снизилась на 25%: с 2 млрд до 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Также в 2024 году предприятие получило убыток от продаж в 119,3 млн руб., годом ранее — прибыль в 84,4 млн. Себестоимость продаж сократилась на 15,9%: с 1,7 млрд до 1,4 млрд руб.

Дебиторскую задолженность «Город сыра» увеличил в 3,9 раза: со 112,3 млн руб. в 2023 году до 438,3 млн в 2024-м. Кредиторская напротив снизилась в три раза: со 143,1 млн до 47,3 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Город сыра» было зарегистрировано в курском Рыльске в сентябре 2019 года. Основной вид деятельности — производство молока, кроме сырого, и молочной продукции. Уставный капитал — 11 тыс. руб. 90% компании принадлежит основному владельцу петербургской ГК «Нева милк» Альберту Суфиярову, еще по 5% — Владимиру Герасимову и Владимиру Зюкову. Генеральный директор с 7 февраля 2025 года — Олег Волобуев.

Как «Нева милк» получила контроль над сырзаводом «Курск-молоко» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова