Картофель на Ставрополье подорожал до 83 рублей

В Ставропольском крае за неделю значительно подорожали основные овощи – картофель, капуста, лук и помидоры, при этом снизились цены на чай, огурцы и детское питание. Килограмм картофеля теперь стоит 83 руб., что на 6,22% выше прежней цены, сообщает Северо-Кавказстат.

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Белокочанная капуста подорожала на 3,25% и продается по 52 руб. за кг. Стоимость репчатого лука увеличилась на 2,99% и составляет 58 руб. Свекла прибавила в цене 2,68% и обойдется покупателям в 49 руб., а морковь — в 42 руб. после повышения на 2,15%. Помидоры подорожали на 4,23% и стоят 283 руб. за кг.

Повышение затронуло и другие категории продуктов. Полукопченая колбаса продается по 691 руб. (рост на 1,33%), вареная — по 562 руб. (подорожание на 1,62%). Литр молока теперь стоит 132 руб. (+1,16%), гречневая крупа — 68 руб. (+1,27%), хлеб — 99 руб. (+0,70%).

При этом некоторые товары в регионе подешевели. Килограмм черного чая можно приобрести за 1322 руб., что на 1,94% ниже предыдущей цены. Огурцы стоят 226 руб. после снижения на 1,66%. Сосиски и сардельки подешевели на 1,47% и продаются по 528 руб. Цена на баранину опустилась на 0,26% до 863 руб., на рыбу — на 0,76% до 339 руб. Значительное снижение коснулось детского питания: мясные консервы подешевели на 2,33% до 1218 руб., а овощные — на 2,39% до 799 руб. Макароны теперь стоят 122 руб., уменьшившись в цене на 0,28%.

Николай Аксенов