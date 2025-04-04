АО «Волга» выводит на рынок тарный картон новой линейки Volga Liner и Volga Medium

Новые виды продукции модернизированной бумагоделательной машины №6 АО «Волга» — тарные картоны Volga Liner и Volga Medium — получили первые положительные отзывы потребителей. В настоящее время более 100 гофропроизводителей России, Китая, СНГ и Ближнего Востока продолжают тестировать тарные картоны БДМ6 в условиях реального производства.

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По словам заместителя генерального директора АО «Волга» по продажам Дмитрия Криворученко, предварительно проведенные коммерческой службой компании переговоры с потребителями продемонстрировали высокий интерес к продукции БДМ6 со стороны как российских, так и зарубежных партнеров, причем из различных сегментов упаковочной индустрии.

«За первые три месяца 2025 года потребителям было отправлено уже 12 тыс. тонн продукции БДМ6 для тестирования в условиях реального производства, более 100 компаний продолжают ее тестировать и отмечают достижение высоких характеристик.

Благодарим наших партнеров за обратную связь по дальнейшему улучшению продукта под меняющиеся требования рынка. БДМ6 уже сейчас выпускает продукцию в среднем и верхнем среднем сегменте качества: Volga Liner и Volga Medium», — отметил Дмитрий Криворученко.

Продукция БДМ6 (Volga Liner и Volga Medium) находится в сегменте легких тарных картонов 65-120г/кв. м, востребованном на мировом рынке, особенно в электронной коммерции.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2024 года АО «Волга» запустило в работу модернизированную бумагоделательную машину №6 (БДМ6) в рамках реализации инвестпроекта, включенного Приказом Министерства промышленности и торговли РФ в перечень приоритетных.

Номинальная производительность БДМ6 — 140 тыс. тонн продукции в год.

БДМ6 оснащена современным клеильным прессом, который позволяет производить тестлайнер с поверхностной проклейкой с регулируемой впитываемостью.

Отметим, что перепрофилирование ранее законсервированной бумагоделательной машины, техническое перевооружение и расширение производства комбината реализованы при поддержке Правительства Нижегородской области с привлечением льготного займа федерального Фонда развития промышленности в размере 1,5 млрд рублей.

АО «Волга»