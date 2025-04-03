Ярославская ФАС возбудила дело из-за завышенных цен на электроэнергию

Ярославское межрегиональное УФАС возбудило в отношении ПАО «ТНС энерго Ярославль» дело по признакам нарушения порядка ценообразования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело было возбуждено по итогам рассмотрения обращений ярославской прокуратуры и депутата облдумы Павла Исаева. ФАС выяснила, что областное министерство тарифного регулирования установило цены на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2024 год.

«ПАО "ТНС энерго Ярославль" выставляло в отношении граждан, сдающих жилые помещения в аренду, плату за потребление электрической энергии с применением тарифа "для коммерческих целей", в то время как потребление электрической энергии фактически использовалось для коммунально-бытовых нужд, что не соответствует тарифу "для населения"»,— пояснили в УФАС.

В итоге арендодатели платили 9,00561 руб. за квт/час вместо 4,55 руб. за квт/час. Если вина компании будет установлена, то ее оштрафуют.

Алла Чижова