В Тольятти закончено расследование дела о похищении женщиной мужа у «Ведра гвоздей»

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы и четверых ее знакомых. Они обвиняются в похищении человека с применением насилия, разбое и других преступлениях, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, у обвиняемой на фоне личных неприязненных отношений с супругом, вызванных бракоразводным процессом и разделом имущества, возник умысел на похищение и помещение мужа в реабилитационный центр без его согласия.

Гражданка подыскала четверых мужчин, совместно с которыми 5 июля 2024 года, находясь на парковке торгового центра, избили супруга и затащили в автомобиль, где продолжили его избивать.

«В результате указанных противоправных действий здоровью мужчины был причинен вред средней тяжести. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, которых вызвали очевидцы»,— сообщили в региональном СУ СКР.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, этот инцидент произошел около бара «Ведро гвоздей». Подельники, которых привлекла женщина, являлись сотрудниками центра помощи наркозависимым. Злоумышленница сообщила им, что ее муж является наркоманом. После этого она вызвала супруга на встречу, на которой все и произошло.

Алексей Алексеев