Фастфуд-кафе EVOS закрыли из-за кишечной инфекции
В Казани суд по результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан принял решение о закрытии кафе быстрого питания EVOS на 30 дней. Проверка была проведена после выявления случая кишечной инфекции у посетителя заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фастфуд-кафе «EVOS» закрыли из-за кишечной инфекции
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в заведении, расположенном по адресу: ул. Восстания, 83 г.
В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарных норм:
- несоблюдение последовательности и поточности технологических процессов;
- нехватка необходимого оборудования и производственных помещений;
- отсутствие отдельного санузла для сотрудников;
- отсутствие технико-технологических карт на приготовляемые и реализуемые продукты питания;
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;
- непроведение ежедневных медосмотров персонала;
- невыполнение обязательных дезинфекционных мероприятий;
- прием пищевых продуктов без сопроводительных документов;
- отсутствие производственного контроля.
В ходе лабораторных исследований в образцах готовых блюд, а именно пиццы с летним салатом и шаурмы «Цезарь», выявлена кишечная палочка. Также в куриных полуфабрикатах обнаружены следы сальмонеллы.
Окончательный диагноз у пострадавшего — кишечная инфекция неустановленного происхождения.
Ранее сообщалось, что по из-за отравления двух посетителей в суши-баре Yokoso в Казани заведение было закрыто на 25 суток.