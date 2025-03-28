В Казани суд по результатам проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан принял решение о закрытии кафе быстрого питания EVOS на 30 дней. Проверка была проведена после выявления случая кишечной инфекции у посетителя заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фастфуд-кафе «EVOS» закрыли из-за кишечной инфекции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фастфуд-кафе «EVOS» закрыли из-за кишечной инфекции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Специалистами было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в заведении, расположенном по адресу: ул. Восстания, 83 г.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений санитарных норм:

несоблюдение последовательности и поточности технологических процессов;

нехватка необходимого оборудования и производственных помещений;

отсутствие отдельного санузла для сотрудников;

отсутствие технико-технологических карт на приготовляемые и реализуемые продукты питания;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений;

непроведение ежедневных медосмотров персонала;

невыполнение обязательных дезинфекционных мероприятий;

прием пищевых продуктов без сопроводительных документов;

отсутствие производственного контроля.

В ходе лабораторных исследований в образцах готовых блюд, а именно пиццы с летним салатом и шаурмы «Цезарь», выявлена кишечная палочка. Также в куриных полуфабрикатах обнаружены следы сальмонеллы.

Окончательный диагноз у пострадавшего — кишечная инфекция неустановленного происхождения.

Ранее сообщалось, что по из-за отравления двух посетителей в суши-баре Yokoso в Казани заведение было закрыто на 25 суток.

Артём Дергунов