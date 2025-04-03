Житель Ставрополя пойдет под суд за неуплату 15 млн рублей штрафов

Житель Ставрополя накопил задолженности по штрафам за нарушение ПДД. Судебные приставы подали исковое заявление в отношении неплательщика, сообщили в пресс-службе судов края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Должник получал уведомления о возбуждении исполнительных производств, однако и после этого не оплатил штрафы. Приставы не обнаружили уважительных причин, по которым нарушитель мог уклониться от погашения долга.

Первое судебное заседание по этому административному делу пройдёт 8 апреля. По итогам его рассмотрения ставропольцу могут временно запретить выезд за пределы России.

Евгения Перцева