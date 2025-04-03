Пешеходный центр Ярославля признали «местом массового пребывания людей»

В Ярославле в перечень мест массового пребывания людей внесли парк 1000-летия, Первомайский бульвар и пешеходную часть на Кирова. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

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Включение этих мест в перечень согласовали областное управление ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардия. Территории теперь подпадают под федеральные требования об антитеррористической защищенности и подлежат обязательной охране. Все места массового пребывания людей оборудуются системой видеонаблюдения, оповещения и освещения. На каждое место составляется паспорт безопасности.

Алла Чижова