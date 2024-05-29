Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава МЧС рассказал, где безопаснее всего находиться в поезде при взрыве

Глава МЧС Александр Куренков посоветовал выбирать места в конце и середине поезда, потому что там наиболее безопасно в случае взрыва. По его мнению, людей необходимо обучать мерам безопасности на любой случай.

«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне... Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине»,— рассказал министр на форуме социальной рекламы МЧС (цитата по ТАСС).

Последний крупный теракт в российском метро произошел в 2017 году. Тогда 3 апреля результате самоподрыва террориста-смертника на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге погибли 16 человек (включая самого террориста), пострадали 87 человек. Десять пассажиров метро скончались на месте взрыва, пять умерли в машинах скорой помощи и больницах. СКР назвал причастной к теракте запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Фотогалерея

Взрыв на «синей» ветке

Предыдущая фотография
Семь лет с момента трагедии в петербургском метро

Семь лет с момента трагедии в петербургском метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

3 апреля 2017 года, в 14:40, в вагоне электропоезда на синей ветке петербургского метро произошел теракт. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Машинист Александр Каверин не остановил поезд и доехал до станции: это решение спасло многие жизни

3 апреля 2017 года, в 14:40, в вагоне электропоезда на синей ветке петербургского метро произошел теракт. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Машинист Александр Каверин не остановил поезд и доехал до станции: это решение спасло многие жизни

Фото: vk.com / spb_today

Бомбу, сделанную на основе огнетушителя, привел в действие террорист-смертник Акбарджон Джалилов. По данным следствия, в этот же день он планировал устроить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания»: на платформе Джалилов оставил сумку с бомбой. Взрыва не произошло из-за конструктивных ошибок устройства. Найденную бомбу обезвредили сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии

Бомбу, сделанную на основе огнетушителя, привел в действие террорист-смертник Акбарджон Джалилов. По данным следствия, в этот же день он планировал устроить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания»: на платформе Джалилов оставил сумку с бомбой. Взрыва не произошло из-за конструктивных ошибок устройства. Найденную бомбу обезвредили сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии

Фото: vk.com / lik_bez_live

После сообщений о взрыве к «Технологическому институту» прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, полиция, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. По словам очевидцев, эвакуировать пострадавших помогали пассажиры метро, прохожие старались помочь выбравшимся людям

После сообщений о взрыве к «Технологическому институту» прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, полиция, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. По словам очевидцев, эвакуировать пострадавших помогали пассажиры метро, прохожие старались помочь выбравшимся людям

Фото: Коммерсантъ / Руслан Искандаров

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

После произошедшего работа метрополитена была полностью остановлена. Все объекты подземки, в том числе перегоны, обследовали сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС

После произошедшего работа метрополитена была полностью остановлена. Все объекты подземки, в том числе перегоны, обследовали сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС

Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель  /  купить фото

Петербург, пересев на общественный транспорт, проезд в котором сделали бесплатным, и личные автомобили, встал в огромную пробку. Неравнодушные петербуржцы на машинах подбирали попутчиков и помогали людям добраться до дома. Первые линии метро открыли для пассажиров к девяти вечера 3 апреля

Петербург, пересев на общественный транспорт, проезд в котором сделали бесплатным, и личные автомобили, встал в огромную пробку. Неравнодушные петербуржцы на машинах подбирали попутчиков и помогали людям добраться до дома. Первые линии метро открыли для пассажиров к девяти вечера 3 апреля

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Следственный комитет России в тот же день возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт)

Следственный комитет России в тот же день возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Взрыв на синей ветке стал первым крупным терактом в истории петербургского метро и девятым в современной истории российской подземки

Взрыв на синей ветке стал первым крупным терактом в истории петербургского метро и девятым в современной истории российской подземки

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В день трагедии президент России Владимир Путин находился в Петербурге. Глава государства встречался в городе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

В день трагедии президент России Владимир Путин находился в Петербурге. Глава государства встречался в городе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вечером 3 апреля Владимир Путин возложил букет красных роз у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта

Вечером 3 апреля Владимир Путин возложил букет красных роз у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Имя террориста-смертника Следственный комитет РФ назвал на следующий день после трагедии. Теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Он же, согласно записям с видеокамер, которые просмотрели следователи, оставил сумку со второй бомбой на станции «Площадь Восстания»

Имя террориста-смертника Следственный комитет РФ назвал на следующий день после трагедии. Теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Он же, согласно записям с видеокамер, которые просмотрели следователи, оставил сумку со второй бомбой на станции «Площадь Восстания»

Фото: vk.com / lik_bez_live

В результате теракта погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, 67 получили ранения

В результате теракта погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, 67 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

После трагедии в Петербурге был объявлен трехдневный траур. Жители города несли цветы к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»

После трагедии в Петербурге был объявлен трехдневный траур. Жители города несли цветы к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

На третий день траура, 6 апреля, на Технологической площади у станции метро «Технологической институт» прошла акция в память о жертвах теракта

На третий день траура, 6 апреля, на Технологической площади у станции метро «Технологической институт» прошла акция в память о жертвах теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Трагедия сплотила Петербург. Неравнодушные петербуржцы подвозили незнакомых людей домой. Кто-то специально садился за руль и ехал в центр города, чтобы помочь людям добраться в свой район. На заправках машины водителей-волонтеров заправляли бесплатно. Кафе и рестораны поили чаем напуганных горожан. Кто-то раздавал прохожим воду, фрукты и сладости. Все пытались помочь друг другу справиться со случившейся трагедией

Трагедия сплотила Петербург. Неравнодушные петербуржцы подвозили незнакомых людей домой. Кто-то специально садился за руль и ехал в центр города, чтобы помочь людям добраться в свой район. На заправках машины водителей-волонтеров заправляли бесплатно. Кафе и рестораны поили чаем напуганных горожан. Кто-то раздавал прохожим воду, фрукты и сладости. Все пытались помочь друг другу справиться со случившейся трагедией

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

В течение нескольких недель после трагедии 10 сообщников террориста-смертника, а также организатор теракта Аброр Азимов были задержаны в Москве и Петербурге

В течение нескольких недель после трагедии 10 сообщников террориста-смертника, а также организатор теракта Аброр Азимов были задержаны в Москве и Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В декабре 2019 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил всех причастных к организации теракта — 11 уроженцев Средней Азии — к срокам от 19 до 28 лет. На пожизненный срок был осужден организатор теракта Аброр Азимов (на фото), который, как установило следствие, общался со смертником и являлся спонсором террористической деятельности. Во время судебного следствия фигуранты дела говорили о своей невиновности и утверждали, что давали признательные показания под давлением

В декабре 2019 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил всех причастных к организации теракта — 11 уроженцев Средней Азии — к срокам от 19 до 28 лет. На пожизненный срок был осужден организатор теракта Аброр Азимов (на фото), который, как установило следствие, общался со смертником и являлся спонсором террористической деятельности. Во время судебного следствия фигуранты дела говорили о своей невиновности и утверждали, что давали признательные показания под давлением

Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель

Суд установил, что все 11 человек и совершивший самоподрыв Акбаржон Джалилов входили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В 2013 году она была создана приверженцем радикального ислама Сирожиддином Мухтаровым. В 2018 году СК назвал его заказчиком теракта. В 2022 году Минобороны РФ сообщило о ликвидации Сирожиддина Мухтарова в Сирии

Суд установил, что все 11 человек и совершивший самоподрыв Акбаржон Джалилов входили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В 2013 году она была создана приверженцем радикального ислама Сирожиддином Мухтаровым. В 2018 году СК назвал его заказчиком теракта. В 2022 году Минобороны РФ сообщило о ликвидации Сирожиддина Мухтарова в Сирии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Петербуржцы каждый год, 3 апреля, вспоминая о трагедии, несут цветы на перрон станции «Технологический институт»

Петербуржцы каждый год, 3 апреля, вспоминая о трагедии, несут цветы на перрон станции «Технологический институт»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

В 2020 году на станции установили мемориальную доску с фамилиями погибших в том теракте

В 2020 году на станции установили мемориальную доску с фамилиями погибших в том теракте

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Семь лет с момента трагедии в петербургском метро

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

3 апреля 2017 года, в 14:40, в вагоне электропоезда на синей ветке петербургского метро произошел теракт. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Машинист Александр Каверин не остановил поезд и доехал до станции: это решение спасло многие жизни

Фото: vk.com / spb_today

Бомбу, сделанную на основе огнетушителя, привел в действие террорист-смертник Акбарджон Джалилов. По данным следствия, в этот же день он планировал устроить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания»: на платформе Джалилов оставил сумку с бомбой. Взрыва не произошло из-за конструктивных ошибок устройства. Найденную бомбу обезвредили сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии

Фото: vk.com / lik_bez_live

После сообщений о взрыве к «Технологическому институту» прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, полиция, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. По словам очевидцев, эвакуировать пострадавших помогали пассажиры метро, прохожие старались помочь выбравшимся людям

Фото: Коммерсантъ / Руслан Искандаров

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

После произошедшего работа метрополитена была полностью остановлена. Все объекты подземки, в том числе перегоны, обследовали сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС

Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель  /  купить фото

Петербург, пересев на общественный транспорт, проезд в котором сделали бесплатным, и личные автомобили, встал в огромную пробку. Неравнодушные петербуржцы на машинах подбирали попутчиков и помогали людям добраться до дома. Первые линии метро открыли для пассажиров к девяти вечера 3 апреля

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Следственный комитет России в тот же день возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Взрыв на синей ветке стал первым крупным терактом в истории петербургского метро и девятым в современной истории российской подземки

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В день трагедии президент России Владимир Путин находился в Петербурге. Глава государства встречался в городе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вечером 3 апреля Владимир Путин возложил букет красных роз у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Имя террориста-смертника Следственный комитет РФ назвал на следующий день после трагедии. Теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Он же, согласно записям с видеокамер, которые просмотрели следователи, оставил сумку со второй бомбой на станции «Площадь Восстания»

Фото: vk.com / lik_bez_live

В результате теракта погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, 67 получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

После трагедии в Петербурге был объявлен трехдневный траур. Жители города несли цветы к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

На третий день траура, 6 апреля, на Технологической площади у станции метро «Технологической институт» прошла акция в память о жертвах теракта

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Трагедия сплотила Петербург. Неравнодушные петербуржцы подвозили незнакомых людей домой. Кто-то специально садился за руль и ехал в центр города, чтобы помочь людям добраться в свой район. На заправках машины водителей-волонтеров заправляли бесплатно. Кафе и рестораны поили чаем напуганных горожан. Кто-то раздавал прохожим воду, фрукты и сладости. Все пытались помочь друг другу справиться со случившейся трагедией

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

В течение нескольких недель после трагедии 10 сообщников террориста-смертника, а также организатор теракта Аброр Азимов были задержаны в Москве и Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

В декабре 2019 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил всех причастных к организации теракта — 11 уроженцев Средней Азии — к срокам от 19 до 28 лет. На пожизненный срок был осужден организатор теракта Аброр Азимов (на фото), который, как установило следствие, общался со смертником и являлся спонсором террористической деятельности. Во время судебного следствия фигуранты дела говорили о своей невиновности и утверждали, что давали признательные показания под давлением

Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель

Суд установил, что все 11 человек и совершивший самоподрыв Акбаржон Джалилов входили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В 2013 году она была создана приверженцем радикального ислама Сирожиддином Мухтаровым. В 2018 году СК назвал его заказчиком теракта. В 2022 году Минобороны РФ сообщило о ликвидации Сирожиддина Мухтарова в Сирии

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Петербуржцы каждый год, 3 апреля, вспоминая о трагедии, несут цветы на перрон станции «Технологический институт»

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

В 2020 году на станции установили мемориальную доску с фамилиями погибших в том теракте

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Смотреть

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...