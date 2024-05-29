Глава МЧС рассказал, где безопаснее всего находиться в поезде при взрыве
Глава МЧС Александр Куренков посоветовал выбирать места в конце и середине поезда, потому что там наиболее безопасно в случае взрыва. По его мнению, людей необходимо обучать мерам безопасности на любой случай.
«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне... Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине»,— рассказал министр на форуме социальной рекламы МЧС (цитата по ТАСС).
Последний крупный теракт в российском метро произошел в 2017 году. Тогда 3 апреля результате самоподрыва террориста-смертника на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге погибли 16 человек (включая самого террориста), пострадали 87 человек. Десять пассажиров метро скончались на месте взрыва, пять умерли в машинах скорой помощи и больницах. СКР назвал причастной к теракте запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».