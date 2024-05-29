Глава МЧС рассказал, где безопаснее всего находиться в поезде при взрыве

Глава МЧС Александр Куренков посоветовал выбирать места в конце и середине поезда, потому что там наиболее безопасно в случае взрыва. По его мнению, людей необходимо обучать мерам безопасности на любой случай.

«В рамках террористического акта для нанесения максимальных потерь подрыв практически стопроцентно будет в головном вагоне... Мы из этого можем сделать выводы, что самое безопасное место — либо в конце поезда, либо в середине»,— рассказал министр на форуме социальной рекламы МЧС (цитата по ТАСС).

Последний крупный теракт в российском метро произошел в 2017 году. Тогда 3 апреля результате самоподрыва террориста-смертника на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге погибли 16 человек (включая самого террориста), пострадали 87 человек. Десять пассажиров метро скончались на месте взрыва, пять умерли в машинах скорой помощи и больницах. СКР назвал причастной к теракте запрещенную в РФ террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад».

Фотогалерея Взрыв на «синей» ветке Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Семь лет с момента трагедии в петербургском метро Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото 3 апреля 2017 года, в 14:40, в вагоне электропоезда на синей ветке петербургского метро произошел теракт. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Машинист Александр Каверин не остановил поезд и доехал до станции: это решение спасло многие жизни Фото: vk.com / spb_today Бомбу, сделанную на основе огнетушителя, привел в действие террорист-смертник Акбарджон Джалилов. По данным следствия, в этот же день он планировал устроить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания»: на платформе Джалилов оставил сумку с бомбой. Взрыва не произошло из-за конструктивных ошибок устройства. Найденную бомбу обезвредили сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии Фото: vk.com / lik_bez_live После сообщений о взрыве к «Технологическому институту» прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, полиция, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. По словам очевидцев, эвакуировать пострадавших помогали пассажиры метро, прохожие старались помочь выбравшимся людям Фото: Коммерсантъ / Руслан Искандаров Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото После произошедшего работа метрополитена была полностью остановлена. Все объекты подземки, в том числе перегоны, обследовали сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель / купить фото Петербург, пересев на общественный транспорт, проезд в котором сделали бесплатным, и личные автомобили, встал в огромную пробку. Неравнодушные петербуржцы на машинах подбирали попутчиков и помогали людям добраться до дома. Первые линии метро открыли для пассажиров к девяти вечера 3 апреля Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следственный комитет России в тот же день возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт) Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Взрыв на синей ветке стал первым крупным терактом в истории петербургского метро и девятым в современной истории российской подземки Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото В день трагедии президент России Владимир Путин находился в Петербурге. Глава государства встречался в городе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Вечером 3 апреля Владимир Путин возложил букет красных роз у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Имя террориста-смертника Следственный комитет РФ назвал на следующий день после трагедии. Теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Он же, согласно записям с видеокамер, которые просмотрели следователи, оставил сумку со второй бомбой на станции «Площадь Восстания» Фото: vk.com / lik_bez_live В результате теракта погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, 67 получили ранения Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото После трагедии в Петербурге был объявлен трехдневный траур. Жители города несли цветы к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото На третий день траура, 6 апреля, на Технологической площади у станции метро «Технологической институт» прошла акция в память о жертвах теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Трагедия сплотила Петербург. Неравнодушные петербуржцы подвозили незнакомых людей домой. Кто-то специально садился за руль и ехал в центр города, чтобы помочь людям добраться в свой район. На заправках машины водителей-волонтеров заправляли бесплатно. Кафе и рестораны поили чаем напуганных горожан. Кто-то раздавал прохожим воду, фрукты и сладости. Все пытались помочь друг другу справиться со случившейся трагедией Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян В течение нескольких недель после трагедии 10 сообщников террориста-смертника, а также организатор теракта Аброр Азимов были задержаны в Москве и Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото В декабре 2019 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил всех причастных к организации теракта — 11 уроженцев Средней Азии — к срокам от 19 до 28 лет. На пожизненный срок был осужден организатор теракта Аброр Азимов (на фото), который, как установило следствие, общался со смертником и являлся спонсором террористической деятельности. Во время судебного следствия фигуранты дела говорили о своей невиновности и утверждали, что давали признательные показания под давлением Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель Суд установил, что все 11 человек и совершивший самоподрыв Акбаржон Джалилов входили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В 2013 году она была создана приверженцем радикального ислама Сирожиддином Мухтаровым. В 2018 году СК назвал его заказчиком теракта. В 2022 году Минобороны РФ сообщило о ликвидации Сирожиддина Мухтарова в Сирии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Петербуржцы каждый год, 3 апреля, вспоминая о трагедии, несут цветы на перрон станции «Технологический институт» Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото В 2020 году на станции установили мемориальную доску с фамилиями погибших в том теракте Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Следующая фотография 1 / 22 Семь лет с момента трагедии в петербургском метро Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото 3 апреля 2017 года, в 14:40, в вагоне электропоезда на синей ветке петербургского метро произошел теракт. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 1». Машинист Александр Каверин не остановил поезд и доехал до станции: это решение спасло многие жизни Фото: vk.com / spb_today Бомбу, сделанную на основе огнетушителя, привел в действие террорист-смертник Акбарджон Джалилов. По данным следствия, в этот же день он планировал устроить еще один взрыв на станции «Площадь Восстания»: на платформе Джалилов оставил сумку с бомбой. Взрыва не произошло из-за конструктивных ошибок устройства. Найденную бомбу обезвредили сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН Росгвардии Фото: vk.com / lik_bez_live После сообщений о взрыве к «Технологическому институту» прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, полиция, бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации. По словам очевидцев, эвакуировать пострадавших помогали пассажиры метро, прохожие старались помочь выбравшимся людям Фото: Коммерсантъ / Руслан Искандаров Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Правоохранительные органы и службы спасения возле станции метро «Технологический институт» после теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото После произошедшего работа метрополитена была полностью остановлена. Все объекты подземки, в том числе перегоны, обследовали сотрудники силовых ведомств и пожарно-спасательных подразделений МЧС Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель / купить фото Петербург, пересев на общественный транспорт, проезд в котором сделали бесплатным, и личные автомобили, встал в огромную пробку. Неравнодушные петербуржцы на машинах подбирали попутчиков и помогали людям добраться до дома. Первые линии метро открыли для пассажиров к девяти вечера 3 апреля Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следственный комитет России в тот же день возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт) Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Взрыв на синей ветке стал первым крупным терактом в истории петербургского метро и девятым в современной истории российской подземки Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото В день трагедии президент России Владимир Путин находился в Петербурге. Глава государства встречался в городе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Вечером 3 апреля Владимир Путин возложил букет красных роз у станции метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Имя террориста-смертника Следственный комитет РФ назвал на следующий день после трагедии. Теракт совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Он же, согласно записям с видеокамер, которые просмотрели следователи, оставил сумку со второй бомбой на станции «Площадь Восстания» Фото: vk.com / lik_bez_live В результате теракта погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, 67 получили ранения Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото После трагедии в Петербурге был объявлен трехдневный траур. Жители города несли цветы к станциям метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото На третий день траура, 6 апреля, на Технологической площади у станции метро «Технологической институт» прошла акция в память о жертвах теракта Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Трагедия сплотила Петербург. Неравнодушные петербуржцы подвозили незнакомых людей домой. Кто-то специально садился за руль и ехал в центр города, чтобы помочь людям добраться в свой район. На заправках машины водителей-волонтеров заправляли бесплатно. Кафе и рестораны поили чаем напуганных горожан. Кто-то раздавал прохожим воду, фрукты и сладости. Все пытались помочь друг другу справиться со случившейся трагедией Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян В течение нескольких недель после трагедии 10 сообщников террориста-смертника, а также организатор теракта Аброр Азимов были задержаны в Москве и Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото В декабре 2019 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил всех причастных к организации теракта — 11 уроженцев Средней Азии — к срокам от 19 до 28 лет. На пожизненный срок был осужден организатор теракта Аброр Азимов (на фото), который, как установило следствие, общался со смертником и являлся спонсором террористической деятельности. Во время судебного следствия фигуранты дела говорили о своей невиновности и утверждали, что давали признательные показания под давлением Фото: Коммерсантъ / Давид Френкель Суд установил, что все 11 человек и совершивший самоподрыв Акбаржон Джалилов входили в террористическую группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). В 2013 году она была создана приверженцем радикального ислама Сирожиддином Мухтаровым. В 2018 году СК назвал его заказчиком теракта. В 2022 году Минобороны РФ сообщило о ликвидации Сирожиддина Мухтарова в Сирии Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Петербуржцы каждый год, 3 апреля, вспоминая о трагедии, несут цветы на перрон станции «Технологический институт» Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото В 2020 году на станции установили мемориальную доску с фамилиями погибших в том теракте Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян / купить фото Смотреть

Лаура Кеффер