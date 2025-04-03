В Оренбуржье возбудили дело о нарушении правил безопасности при освоении скважины

В Новосергиевском районе возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Поводом послужило сообщение о несчастном случае с работником коммерческой организации. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в марте при проведении работ по освоению скважины произошло возгорание. В результате водитель-оператор коммерческой организации получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Следственные органы провели детальный осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, изъята необходимая документация. Следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Руфия Кутляева