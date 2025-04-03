«Возможно, стороны в итоге договорятся»

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании парламентского комитета по иностранным делам заявил, что в случае провала ядерной сделки война с Ираном «практически неизбежна». По его словам, времени, чтобы избежать конфронтации, остается с каждым днем все меньше. По данным СМИ, военный удар США по Исламской Республике возможен уже в ближайшие недели. В настоящее время в регион перебрасываются дополнительные силы американской армии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия вполне может лишиться союзника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дональд Трамп предъявил Тегерану ультиматум: или вступаем в переговоры по поводу вашей ядерной программы в течение двух недель, или получите сокрушительный удар, какого никогда еще не было. В подтверждение серьезности намерений на Ближний Восток перебрасываются дополнительные силы армии США. В частности, тяжелые бомбардировщики, топливозаправщики и боевые корабли.

Газеты обсуждают шансы сторон. Кроме военной операции, есть еще вариант попробовать устроить восстание внутри страны. Нельзя сказать, что режим аятолл очень популярен. Впрочем, есть также информация, что консультации идут через посредников неофициально. Так что шансы избежать большой конфронтации остаются. Иран тоже грозит устроить апокалипсис и демонстрирует подземные ракетные базы, неуязвимые для самых современных вооружений. Мол, если удар будет, то тогда уже точно создадим атомную бомбу. Ничто нам не помешает.

Между тем вернемся в Россию. Государственная дума уже совсем скоро, 8 апреля, намерена рассмотреть и затем с высокой долей вероятности ратифицировать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран. Документ предусматривает взаимодействие во всех сферах, включая оборону. Примечательно, что и с Америкой Москва очень даже не против восстанавливать взаимовыгодные контакты. При этом официально США — страна недружественная, а вот Иран — союзник.

Кремль предлагает свои услуги в качестве посредника, и вроде бы Вашингтон был не против. Однако сейчас тема российского участия как-то ушла из повестки дня. Судя по всему, нашлись другие посредники, в частности, Оман. Возможно, стороны в итоге договорятся. Большая война — шаг слишком рискованный. И кажется, что в обоих случаях РФ лишается союзника. В случае военного поражения и как следствие падения аятолл, это уже бесспорно. Если же стороны договорятся, нельзя исключать, что Иран вполне может начать разворачиваться к Западу.

Причем самое главное заключается в том, что Тегеран развернется раньше Москвы.

Для Трампа, конечно, было бы очень неплохо завершить два конфликта одновременно и восстановить мир во всем мире, как он обещал избирателям. Чудеса иногда случаются, однако такой сценарий на сегодня едва ли возможен. Кроме того, большая война на Ближнем Востоке неизбежно отвлечет внимание от Украины.

И тогда высока вероятность того, что шансы на мирный исход противостояния растают окончательно. По крайней мере, в обозримой перспективе. Как бы то ни было, мир продолжает лихорадить, а произойти может все что угодно. Хочется, конечно, как всегда, надеяться на лучшее, хотя это зачастую совсем непросто.

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Дмитрий Дризе