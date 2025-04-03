Глава Ижевска об уборке во время субботников: спрашивать будем строго

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков поручил управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям, муниципальным предприятиям и другим хозяйствующим субъектам до конца недели сверстать планы проведения субботников на закрепленных за ними территориях, написал мэр во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

«Друзья, никого не хотим штрафовать. Но это наш город. Это мы хотим жить в чистом и красивом городе, поэтому не может быть равнодушных»,— заявил градоначальник на встрече с представителями организаций. Господин Чистяков добавил, что спрашивать «будут строго». «Административная инспекция ежедневно проводит рейды, проверяя, как соблюдаются Правила благоустройства»,— отметил мэр.

По словам господина Чистякова, городские территории необходимо привести в порядок к важным юбилейным датам — 80-летие Победы и 265-летие Ижевска.

Напомним, власти Ижевска объявили все субботы апреля днями проведения общегородских субботников по санитарной очистке территорий. Коллективам предприятий и учреждений различных форм собственности, а также собственникам и арендаторам помещений предложили убраться на закрепленных территориях.