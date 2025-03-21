Власти Ижевска постановили провести четыре общегородских субботника в апреле

Все субботы апреля объявили в Ижевске днями проведения общегородских субботников по санитарной очистке территорий, следует из постановления горадминистрации от 18 марта. Документ опубликован на сайте муниципалитета.

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Субботники проведут 5, 12, 19 и 26 апреля. Коллективам предприятий и учреждений различных форм собственности, а также собственником и арендаторам помещений предложили убраться на закрепленных территориях. Руководить мероприятиями будут соответствующие районные штабы.

Кроме того, районным администрациям постановили организовать взаимодействие с волонтерами, подразделениям горадминистрации — приобрести перчатки, пакеты, грабли, лопаты и другой инвентарь. Вывозить собранный мусор с закрепленных территорий будет Служба благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ).