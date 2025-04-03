В Татарстане специалисты лесной отрасли приступили к противопожарному обустройству лесных территорий, сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане началось противопожарное обустройство лесов по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Татарстане началось противопожарное обустройство лесов по нацпроекту

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«В этом году будет создано 2395,2 км новых противопожарных минерализованных полос и проведен уход за имеющимися минерализованными полосами общей протяженностью 4806,9 км», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, предусмотрено благоустройство зон отдыха для граждан, находящихся в лесах, а также установка информационных материалов, включая стенды, аншлаги и щиты, посвященных противопожарной тематике.

Работы проводятся в рамках федерального нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, что Минлесхоз Татарстана подписал госконтракт на выполнение авиапатрулирования лесных территорий в текущем году.

Артём Дергунов