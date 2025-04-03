Рыбинскую ГЭС останавливают из-за аномального маловодья

Работу Рыбинской гидроэлектростанции останавливают для максимально возможного наполнения водохранилища. Об этом сообщает «РусГидро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый режим работы, на который перевели ГЭС, будет действовать с 3 по 10 апреля. На этот период ГЭС сократит объем сбросных расходов до минимальных значений — 50 кубометров в секунду.

«Для сравнения: каждый из шести гидроагрегатов станции может пропустить 600 м3/с воды. Такие расходы означают, что почти все время Рыбинская ГЭС будет остановлена. Уменьшение расходов и фактическая остановка работы ГЭС – мера, принятая для экономии водных ресурсов и максимально возможного наполнения Рыбинского водохранилища»,— говорится в сообщении «РусГидро».

Отмечается, что остановка работы ГЭС не повлечет за собой неблагоприятные последствия для потребителей. Ранее виду маловодья была остановлена Угличская ГЭС.

Алла Чижова