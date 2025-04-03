Вновь объявлены торги на благоустройство набережной в Кемерове за 702 млн рублей
Мэрия Кемерова повторно объявила тендер на первый этап благоустройства набережной реки Большая Камышная. Стоимость контракта составила 702,9 млн руб., указывается на портале госзакупок.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Подрядчику предстоит выложить тротуары на площади 6,5 тыс. кв. м, построить велодорожки протяженностью более 2,3 тыс. кв. м, а также обустроить газон на 7,3 тыс. кв. м и высадить деревья. Кроме того, победителю торгов необходимо обустроить подсветку, прогулочные зоны, подготовить площадки для объектов торговли и т. д.
Как писал «Ъ-Сибирь», первый аукцион, который должен был пройти в начале марта со стартовой стоимость контракта 705,7 млн руб., не состоялся. Тогда единственная заявка поступила от АО «Кемеровоспецстрой», однако она была отклонена из-за несоответствия требованиям торгов.