Вновь объявлены торги на благоустройство набережной в Кемерове за 702 млн рублей

Мэрия Кемерова повторно объявила тендер на первый этап благоустройства набережной реки Большая Камышная. Стоимость контракта составила 702,9 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит выложить тротуары на площади 6,5 тыс. кв. м, построить велодорожки протяженностью более 2,3 тыс. кв. м, а также обустроить газон на 7,3 тыс. кв. м и высадить деревья. Кроме того, победителю торгов необходимо обустроить подсветку, прогулочные зоны, подготовить площадки для объектов торговли и т. д.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый аукцион, который должен был пройти в начале марта со стартовой стоимость контракта 705,7 млн руб., не состоялся. Тогда единственная заявка поступила от АО «Кемеровоспецстрой», однако она была отклонена из-за несоответствия требованиям торгов.

Александра Стрелкова