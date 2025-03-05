В Кемерове не состоялись торги по благоустройству набережной за 705 млн рублей

В Кемерове не состоялся аукцион на строительство первого этапа набережной реки Большая Камышная в Центральном районе. Единственная заявка от АО «Кемеровоспецстрой» была отклонена из-за несоответствия требованиям торгов, указывается на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляла 705,7 млн руб. Как писал «Ъ-Сибирь», закупка была размещена во второй половине февраля этого года.

В рамках проекта подрядчику необходимо обустроить набережную реки Искитимка, а также территорию, прилегающую к музейному и театрально-образовательному комплексу.

Александра Стрелкова