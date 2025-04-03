Теплая и сухая погода установится в Петербурге 3 апреля

Петербург продолжит ощущать влияние антициклона 3 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В городе ожидается облачная погода с прояснениями, вероятность осадков близка к нулю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Температурные показатели вновь превысят климатическую норму. Воздух прогреется до 10-12 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 4 апреля, начнется похолодание. Ближе к вечеру пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Столбики термометров покажут всего 6-8 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники привели в порядок 700 остановок за неделю благодаря хорошей погоде. С улиц города вывезли почти 2 тыс. тонн смета и 1 тыс. кубометров мусора.

Андрей Маркелов