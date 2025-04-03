Михаил Мишустин сменил главу Ространснадзора

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора. Об этом сообщает пресс-служба. Прошлый руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин распоряжением правительства освобожден от этой должности в связи с выходом на пенсию.

С 2019 года и до настоящего времени Виктор Гулин занимал пост заместителя руководителя Ространснадзора. Всего на различных должностях он проработал в ведомстве около 17 лет.

Виктор Басаргин работал на должности главы Федеральной службы с февраля 2017 года, сменив Евгения Дитриха, который сейчас является гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании. Он перешел на эту должность после работы губернатором Пермского края (2012-2017 гг.).