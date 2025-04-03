Власти Сочи ожидают 350 тысяч туристов в майские праздники

Администрация Сочи прогнозирует, что в майские праздники курорт примет около 350 тыс. туристов. Об этом говорится в сообщении мэрии со ссылкой на заместителя главы города Вячеслава Бауэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

По его словам, увеличение турпотока приведет к росту пассажиропотока, в связи с чем власти планируют усилить контроль за качеством транспортного обслуживания. В городе действует 126 маршрутов регулярных перевозок, включая межрегиональные направления. Летом традиционно будет запущен круглосуточный автобусный маршрут, который соединит аэропорт, железнодорожные вокзалы и ключевые транспортные узлы.

В 2024 году курорты Краснодарского края в этот период посетили 800 тыс. человек, а средняя загрузка отелей достигла 72%. На тот момент в регионе работало 3,7 тыс. гостиниц, наибольшим спросом пользовались объекты категорий 4–5 звезд с системой «все включено» и «ультра все включено».

Сочи остается одним из крупнейших туристических центров страны. В 2024 году курорт принял рекордные 8 млн отдыхающих, а к 2030 году, по оценкам экспертов, турпоток может достичь 10 млн человек.

Вячеслав Рыжков